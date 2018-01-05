Объявлена цена белого OnePlus 5T Sandstone White

Как и ожидалось, сегодня компания OnePlus анонсировала новое издание флагманского смартфона OnePlus 5T, выполненного в стильной белой расцветке Sandstone White. По сути, новая версия представляет собой лишенный логотипов OnePlus 5T Star Wars Edition, вышедший в конце прошлого года. По словам производителя, при создании данной версии применялись сложные технологии обработки металла, придающие алюминию белого цвета дополнительную эффектность и практичность за счет особой текстуры. Белое издание будет доступно в версии на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а ее цена составит стандартные 499 долларов.

Напомним, что OnePlus 5T оснастили алюминиевым корпусом со сканером отпечатков пальцев на задней панели, 6,01-дюймовым Optic AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), двойной тыльной камерой 20+16 Мп на основе сенсоров Sony IMX398 и IMX376K, 16-Мп фронталкой на базе Sony IMX371, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, портом USB 2.0 Type-C, 3,5-мм аудиоразъемом и аккумулятором на 3300 мАч. Работает смартфон под управлением Android 7.1.1 Nougat c оболочкой OxygenOS.