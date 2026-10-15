Объявлена цена смартфона HONOR Win 2

Производитель уже подтвердил наличие флагманской 2-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с тактовой частотой до 5 ГГц, графическим адаптером Adreno 850 и мощным нейронным ускорителем (NPU), аккумулятора ёмкостью 10100 мАч, дисплея с разрешением 2K, частотой обновления 185 Гц и ШИМ-регулировкой яркости с частотой 5920 Гц, а также двухтурбинной системы охлаждения, которая снижает температуру до 10 градусов всего за 50 секунд. Также будут выпущены смартфоны HONOR Win RT 2 и Win Turbo 2.