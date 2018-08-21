Объявлена цена смартфона Xiaomi Pocophone F1

2018-08-21, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Xiaomi Pocophone F1; [172]
Анонс недорогого смартфона Xiaomi Pocophone F1 состоится уже 22 августа. Девайс получит 5,99-дюймовый экран с разрешением 2246 на 1080 точек. В основе аппарата ляжет чип Snapdragon 845 с графикой Adreno 630 и 6 Гбайт ОЗУ. Камера тыльная состоит из двух модулей на 12 МП и 5 МП, а фронтальной камера получит разрешение 20 МП. За питание будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 4000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 (Oreo) с оболочкой MIUI 9.0. Стоимость новинки составит от 320 долларов в зависимости от модификации.


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