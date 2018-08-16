Стала известна дата анонса и характеристики смартфона Oppo F9 Pro

2018-08-16, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Oppo F9 Pro; [105]
В сети появились фотографии и характеристики нового смартфона Oppo F9 Pro. Девайс получит 6,3-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 точек. Сердцем устройства станет процессор MediaTek Helio P60 и 6 Гбайт ОЗУ. На вырезе разместят 25-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой искусственного интеллекта. Основной модуль камеры будет двойной на 16 Мп + 2 Мп. Питание обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 3500 мА.ч. Смартфон будет работать на операционной системе Android 8.1 Oreo. Дебют гаджета ожидается 21 августа этого года. О стоимости новинки пока не сообщается.


Комментарии:
Лучшие частотные преобразователи от INNO...
Лучшие частотные преобразователи от INNOСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию преобразователи частоты, которые являются незаменимыми п...
Обзор Thermaltake Riing Plus 20 RGB with...
Обзор Thermaltake Riing Plus 20 RGB withВ июле мы проводили детальное тестирование корпуса Thermal...
Доступный сварочный аппарат для труб до ...
Доступный сварочный аппарат для труб до Современные технологии далеко продвинулись вперед и это привело к тому, что устройства, которые раньше ст...
JBL Xtreme 2 официально представлена в Р...
JBL Xtreme 2 официально представлена в РВ России представили акустическую систему JBL Xtreme 2. Придя на смену оригинальной популярной колонке, н...
Майнкрафт не отстает от современных комп...
Майнкрафт не отстает от современных компНи для кого не секрет, что современные геймеры уже давно не играют в старые забытые игры, ведь новинок оч...
Представлен игровой монитор Acer Predato...
Представлен игровой монитор Acer PredatoAcer начинает продажи одного из самых впечатляющих геймерских устройств — 27-дюймового игрового монитора ...
Lenovo объявила о скором выходе на рыно...
Lenovo объявила о скором выходе на рыноВ скором времени на рынок выйдут новые смарт-часы под названием Lenovo Watch X Plus с мощной защитой от ...
Какие обои лучше купить? Кажется выбор о...
Какие обои лучше купить? Кажется выбор оСегодня большинство людей сталкиваются с одной и той же проблемой при начале ремонта в своей квартире – а...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Thermaltake Riing Plus 20 RGB with Controller. Корпусный 200мм вентилятор с подсветкойОбзор Thermaltake Riing Plus 20 RGB with Controller. Корпусный 200мм вентилятор с подсветкой
Обзор TOTOLINK A810R. Двухдиапазонный роутер с MU-MIMOОбзор TOTOLINK A810R. Двухдиапазонный роутер с MU-MIMO
Обзор LEXAND R2 Stone. Кнопочный телефон с защитой от воды и пылиОбзор LEXAND R2 Stone. Кнопочный телефон с защитой от воды и пыли
Обзор Mio MiVue J60. Видеорегистратор с Wi-Fi и скрытой установкойОбзор Mio MiVue J60. Видеорегистратор с Wi-Fi и скрытой установкой
Обзор SINBO SAH 6112. Недорогой ультразвуковой увлажнительОбзор SINBO SAH 6112. Недорогой ультразвуковой увлажнитель
Предварительный обзор Fossil Q Venture H...
Предварительный обзор Fossil Q Venture HМы уже не раз говорили, что рынок умных часов постепенно уходит в историю. Дело в том, что если вы большо...
Обзор Omlet Arcade. Новая стриминговая п...
Обзор Omlet Arcade. Новая стриминговая пПрямые трансляции сейчас есть буквально везде — вы можете в Инстаграм свое лицо отправить в режиме реальн...
Предварительный обзор Logitech Powered. ...
Предварительный обзор Logitech Powered. Компания Apple на своей презентации в октябре прошлого года рассказала про свою беспроводную зарядку, кот...
Обзор Hollywhoot. Снимаем свои фильмы...
Обзор Hollywhoot. Снимаем свои фильмыБольшинство современных мобильных игр создают без идеи и реализуют весьма плохо. Это не новость, ведь раз...
ТОП-10 лучших игр для Android 2018 года...
ТОП-10 лучших игр для Android 2018 годаВ последние годы мобильные игры развиваются семимильными шагами. Производители смартфонов улучшают свои м...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastЕсли вы следите за рынком компьютерного железа, то точно заметили популярность стеклянных вставок в корпу...
Обзор Crush Them All. Неплохой кликер...
Обзор Crush Them All. Неплохой кликерМы постоянно говорим про то, что разработчики мобильных игр делают исключительно простенькие проекты, где...
Обзор Run Around. Что-то необычное...
Обзор Run Around. Что-то необычноеВ большинстве случаев казуальные игры выглядят достаточно скучно и однообразно, так как разработчики прос...
Предварительный обзор LG Q8 (2018). Недо...
Предварительный обзор LG Q8 (2018). НедоВ последнее время можно заметить большую популярность смартфонов среднего класса от популярных производит...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Not...
Предварительный обзор Samsung Galaxy NotДо анонса было понятно, что корейская компания Samsung не планирует революцию на мобильном рынке, скорее ...
Предварительный обзор HyperX Pulsefire F...
Предварительный обзор HyperX Pulsefire FКомпания HyperX весьма успешно зашла на рынок игровой периферии — все мы помним легендарные Cloud II, кот...
Обзор PUSS!. Котики и всё такое...
Обзор PUSS!. Котики и всё такоеПрактически всегда инди-разработчики выпускают какие-то скучные проекты, которые не стоят внимания пользо...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor