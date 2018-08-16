Стала известна дата анонса и характеристики смартфона Oppo F9 Pro

В сети появились фотографии и характеристики нового смартфона Oppo F9 Pro. Девайс получит 6,3-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 точек. Сердцем устройства станет процессор MediaTek Helio P60 и 6 Гбайт ОЗУ. На вырезе разместят 25-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой искусственного интеллекта. Основной модуль камеры будет двойной на 16 Мп + 2 Мп. Питание обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 3500 мА.ч. Смартфон будет работать на операционной системе Android 8.1 Oreo. Дебют гаджета ожидается 21 августа этого года. О стоимости новинки пока не сообщается.