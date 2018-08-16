Объявлена дата анонса мощного смартфона Xiaomi Pocophone F1

22 августа в Индии должна состояться презентация мощного смартфона Xiaomi Pocophone F1. Девайс получит 5,99-дюймовый экран с разрешением 2246 на 1080 точек. В основе аппарата ляжет чип Snapdragon 845 с графикой Adreno 630 и 6 Гбайт ОЗУ. Камера тыльная состоит из двух модулей на 12 МП и 5 МП, а фронтальной камера получит разрешение 20 МП. За питание будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 4000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 (Oreo) с оболочкой MIUI 9.0. Предусмотрены Bluetooth 5 и Wi-Fi. Стоимость новинки составит от 420 евро.