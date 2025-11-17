Объявлена дата выхода HUAWEI Mate 80

Компания HUAWEI объявила, что официальная презентация флагманских смартфонов серии HUAWEI Mate 80 состоится 25 ноября в Китае. Серия будет состоять из моделей Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max и Mate 80 RS ULTIMATE DESIGN. Также на презентации представят складной Mate X7.

Производитель уже раскрыл дизайн грядущих новинок. Первые две модели получат тройную основную камеру с перископическим телеобъективом, а старшие модели смогут похвастаться квадрокамерой с двумя перископическими модулями. HUAWEI Mate 80 выйдет в версиях на 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ памяти, Mate 80 Pro – 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1 ТБ, Mate 80 Pro Max – 16/512 ГБ и 16/1 ТБ, а Mate 80 RS ULTIMATE DESIGN –20/512 ГБ и 20/1 ТБ. Производитель не назвал цены, но уже начал принимать предварительные заказы.