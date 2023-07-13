Объявлена дата выхода Nubia Z50S Pro

Бренд Nubia объявил, что официальная презентация флагманского смартфона Nubia Z50S Pro состоится 20 июля в Китае. Судя по опубликованному тизеру, новинка получит улучшенный 35-мм объектив в главном модуле камеры, диафрагма которого составит F/1,59 в максимально открытом значении.

Смартфону также приписывают наличие разогнанной топовой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с тактовой частотой 3,36 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 80-Вт проводной зарядки и предустановленной ОС Android 13.