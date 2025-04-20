Объявлена дата выхода Nubia Z70s Ultra Photographer Edition

Компания Nubia объявила, что смартфон Nubia Z70s Ultra Photographer Edition будет представлен 28 апреля. Также производитель опубликовал тизеры, раскрывающие дизайн грядущей новинки. Аппарат выйдет в черной и оранжевой расцветках, а главной «фишкой» дизайна станет сочетание металла и кожи на тыльной панели, которое мы привыкли видеть на классических пленочных фотоаппаратах.

Предполагается, что смартфон станет улучшенной версией ранее выпущенного Nubia Z70 Ultra, который имеет в своем оснащении 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, оперативную память LPDDR5X, флеш-память UFS 4.0, 6,85-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX906 на 1/1,56 дюйма, 35-мм объектив с переменной диафрагмой f/1,59–f/4,0 и OIS), 50 Мп (13-мм сверхширик) и 64 Мп (85-мм перископ с оптической стабилизацией ), АКБ ёмкостью 6150 мАч, поддержку быстрой зарядки на 80 Вт и защиту от пыли и влаги (IP68 и IP69).
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