Объявлена дата выхода OnePlus 13R

Компания OnePlus официально объявила, что смартфон OnePlus 13R будет представлен 7 января. В этот же день состоится международный релиз флагманской модели OnePlus 13. Что до OnePlus 13R, то его оснастят аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, корпусом из алюминия толщиной 8 мм, защитным стеклом Gorilla Glass 7i с обеих сторон, 6,78-дюймовым 8T LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2780:1264 пикселя и частотой обновления 120 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 8 Мп (сверхширик с углом обзора 120°), 50 Мп (телеобъектив), фронтальной камерой на 16 Мп и поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.