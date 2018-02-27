Объявлена дата выхода Xiaomi Mi Mix 2S на Snapdragon 845

Компания Xiaomi, которая в этом году обошлась без больших анонсов на выставке MWC 2018, объявила дату анонса своего следующего флагманского смартфона. Презентация пройдет 27 марта, и на ней покажут не Mi 7, как предполагали многие, а Mi Mix 2S. Главной особенностью устройства станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845. Если верить тизеру, Xiaomi Mi Mix 2S наберет 273 000 баллов. По предварительным данным, смартфон также получит двойную основную камеру, 5,99-дюймовый дисплей, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а также фирменную оболочку MIUI 9.