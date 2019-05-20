Объявлена дата выхода бюджетного флагмана Redmi K20

Компания Xiaomi и принадлежащий её бренд Redmi официально объявили о том, что флагманский смартфон Redmi K20 будет представлен 28 мая. Любопытно, то ровно за неделю до этого, 21 мая, дебютируют другие бюджетные флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro. Что до смартфона Redmi, то он получит топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 855, выдвижную фронтальную камеру, тыльную камеру с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 разрешением 48 Мп, 3,5-мм разъем для наушников и модуль NFC. Цена Redmi K20 должна составить от 390 до 480 долларов.