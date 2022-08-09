Объявлена дата выхода часов Oppo Watch 3

В сети появились новые подробности о флагманских умных часах Oppo Watch 3, которые еще не были представлены официально. Утверждается, что они будут оснащены выполненным по технологии LTPO 1,91-дюймовым дисплеем с адаптивной кадровой частотой, поддержкой режима Always-on Display, вращающейся сбоку кнопкой, текстурированным кожаным ремешком, поддержкой проводной зарядки Watch VOOC 3.0, процессором Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, датчиками для замера ЧСС и SpO2, возможностью регистрации ЭКГ, защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM и автономностью до 5 дней при обычным использовании.

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