Объявлена дата выхода флагмана OnePlus 15

Компания OnePlus объявила, что официальный релиз флагманского смартфона OnePlus 15 состоится в Китае 27 октября. Производитель подтвердил наличие версии Absolute Black с первым на рынке полностью матовым шелковым стеклом с ультранизкой отражающей способностью 3,7%. Расцветка Mist Purple будет отличаться стеклом с плавно меняющимся оттенком в зависимости от освещения.

Ранее сообщалось о топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, OLED-экране Oriental третьего поколения производства BOE с кадровой частотой 165 Гц и корпусе из нанокерамического металла аэрокосмического класса.