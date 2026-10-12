Объявлена дата выхода смартфона HONOR WIN 2

Компания HONOR объявила, что официальная презентация смартфона WIN 2 и планшета WIN Pad состоится в Китае 21 октября. При этом новинки появятся в продаже сразу после релиза. Судя по рендерам, HONOR WIN 2 оснастят крупным горизонтальным блоком основной камеры с двумя модулями, RGB-подсветкой и встроенным вентилятором.

Что касается HONOR WIN Pad, то ему приписывают систему активного охлаждения с вентилятором, 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,74 ГГц и 8,4-дюймового OLED-экрана с кадровой частотой 240 Гц.