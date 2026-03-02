Объявлена дата выхода смартфона iQOO Z11x

Компания iQOO объявила, что официальная презентация смартфона Z11x состоится в Индии 12 марта. Производитель подтвердил наличие 4-нанометровой платформы MediaTek Dimensity 7400 Turbo с максимальной частотой 2,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MC2, которая набирает более 1 миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятора ёмкостью 7200 мАч, поддержки 44-Вт проводной быстрой и обратной зарядок, операционной системы Android 16 с фирменной прошивкой OriginOS 6 «из коробки», сдвоенной основной камеры, а также зеленой и серой расцветок корпуса, Цена смартфона в базовой конфигурации составит не более 250 долларов.