Объявлена дата выхода смартфонов Meizu 15

2018-04-09, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Meizu 15; [89]
Компания Meizu объявила о том, что смартфоны Meizu 15 Lite, Meizu 15 и Meizu 15 Plus будут официально представлены 22 апреля. По предварительным данным, устройства получат металлический корпус с домашней кнопкой и AMOLED-дисплей с соотношением сторон 16:9. Стандартную модель оснастят 5,95-дюймовым экраном с разрешением Quad HD (2560:1440 пикселей), Plus– 5,46 дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920:1080 пикселей).

Также Meizu 15 Plus получит процессор Samsung Exynos 8895, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, двойную камеру 12+20 Мп, 20-Мп камеру для селфи и аккумулятор на 3430 мАч. Meizu 15 будет отличаться чипсетом Qualcomm Snapdragon 660 и аккумулятором на 2940 мАч.

Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Thermaltake Core P90 TG (CA-1J8-00M1WN-00). Корпус с открытой конструкциейОбзор Thermaltake Core P90 TG (CA-1J8-00M1WN-00). Корпус с открытой конструкцией
Обзор Deepcool RF 120 3 in 1. Набор корпусных вентиляторов с подсветкойОбзор Deepcool RF 120 3 in 1. Набор корпусных вентиляторов с подсветкой
Обзор PNY Wireless Media Reader. Многофункциональный беспроводной кард-ридерОбзор PNY Wireless Media Reader. Многофункциональный беспроводной кард-ридер
Обзор Genius KB-128. Убийца бюджетных клавиатурОбзор Genius KB-128. Убийца бюджетных клавиатур
Обзор Oklick BT-S-120. Беспроводная гарнитура для современных пользователейОбзор Oklick BT-S-120. Беспроводная гарнитура для современных пользователей
Предварительный обзор ASUS ROG Zephyrus ...
Предварительный обзор ASUS ROG Zephyrus Игровые ноутбуки продолжают развиваться, хотя абсолютно каждый второй аналитик прогнозировал смерть этому...
Предварительный обзор Huawei Honor 7A. О...
Предварительный обзор Huawei Honor 7A. ОКомпания Huawei официально анонсировала мобильный телефон Honor 7A, который оказался еще более бюджетным ...
Обзор Rocky Climb. Убиваем время с польз...
Обзор Rocky Climb. Убиваем время с пользБольшинство современных мобильных игр оказываются достаточно скучными и однообразными буквально спустя па...
Предварительный обзор Onyx Boox Max 2. М...
Предварительный обзор Onyx Boox Max 2. МЭлектронные книги пользуются большим спросом среди пользователей — это отличный вариант носить с собой вс...
Предварительный обзор Acer Predator Heli...
Предварительный обзор Acer Predator HeliВ сети появилась информация об игровом ноутбуке Acer Predator Helios 500, который компания вскоре должна ...
Предварительный обзор DJI Zenmuse XT2. К...
Предварительный обзор DJI Zenmuse XT2. КВ последнее время мы наблюдаем активное развитие рынка дронов — пользователи перестали смотреть на устрой...
Обзор Magnus Trainer. Учимся играть в ша...
Обзор Magnus Trainer. Учимся играть в шаБольшинство современных игровых продуктов нацелены исключительно на развлечения. Никто из разработчиков н...
Обзор Fit Fantasy. Интересная реализация...
Обзор Fit Fantasy. Интересная реализацияСтоит сказать, что разработчики игровых проектов достаточно редко радуют нас чем-то действительно интерес...
Предварительный обзор Gigabyte Aorus RX ...
Предварительный обзор Gigabyte Aorus RX Стоит отметить, что подобные решения уже были на рынке и не раз — многие компании демонстрировали свои иг...
Предварительный обзор Huawei Mate RS Por...
Предварительный обзор Huawei Mate RS PorКогда вы думаете, что iPhone X является дорогим смартфоном, в Китае смеется один дизайнер Huawei. Букваль...
Предварительный обзор NZXT Kraken X72. С...
Предварительный обзор NZXT Kraken X72. САбсолютно любая продукция компании NZXT является настоящим феноменом на рынке — стоит довольно дорого, ра...
Обзор Idle Zoo Tycoon. Создаем свой зооп...
Обзор Idle Zoo Tycoon. Создаем свой зоопВ последнее время разработчики игрового контента для мобильных телефонов стали прямо радовать — вы можете...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor