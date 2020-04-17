Объявлена дата выхода смартфонов Meizu 17 и 17 Pro

Китайская компания Meizu объявила о том, что презентация флагманских смартфонов Meizu 17 и 17 Pro состоится 22 апреля. Также постер-тизер позволяет оценить дизайн передней панели, которая, конечно, обращает на себя внимание очень тонкой верхней рамкой и очень маленькой фронтальной камерой. Будем надеяться, что вживую вырез окажется таким же крохотным.

По предварительным данным, Meizu 17 получит топовый процессор Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц, квадрокамеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт.