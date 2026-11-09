Объявлена дата выхода смартфонов серии HONOR 700

Компания HONOR объявила, что смартфоны серии HONOR 700 будут представлены в Китае уже 13 ноября. Также производитель опубликовал новые изображения, на которых грядущие новинки демонстрируются в четырех расцветках. Ранее стало известно, что базовая модель выйдет в конфигурациях с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. HONOR 700 Pro можно будет приобрести в версиях с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ, а HONOR 700S – в вариантах на 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Главной особенностью всех моделей станет дополнительный 1,72-дюймовый дисплей на тыльной панели для демонстрации времени, анимаций и предпросмотра селфи с основной камеры. По данным инсайдеров, HONOR 700 будет основан на процессоре Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, а HONOR 700 Pro на более мощном Snapdragon 8 Gen 5.