Объявлена дата выхода смартфонов серии HONOR 700

Компания HONOR объявила, что смартфоны серии HONOR 700 будут представлены в Китае уже 13 ноября. Также производитель опубликовал новые изображения, на которых грядущие новинки демонстрируются в четырех расцветках. Ранее стало известно, что базовая модель выйдет в конфигурациях с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. HONOR 700 Pro можно будет приобрести в версиях с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ, а HONOR 700S – в вариантах на 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Главной особенностью всех моделей станет дополнительный 1,72-дюймовый дисплей на тыльной панели для демонстрации времени, анимаций и предпросмотра селфи с основной камеры. По данным инсайдеров, HONOR 700 будет основан на процессоре Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, а HONOR 700 Pro на более мощном Snapdragon 8 Gen 5.

7-дюймовый смартфон BPad X7 оценили в 110 долларов …
Китайский производитель BNCF пополнил ассортимент так называемых планшетофонов моделью BPad X7, которая п…
OnePlus 15T окажется последним компактом компании …
Компания OnePlus больше не собирается выпускать компактные смартфоны. Об этом сообщает авторитетный инсай…
Xiaomi представила процессор XRING 03…
Сегодня компания Xiaomi официально представила мобильный процессор XRING 03 — оказалось, компания может и…
Vivo X500 Pro Max протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования еще не представленного…
HONOR Magic 9 Pro Max поставил рекорд в AnTuTu…
В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu V12 появились результаты тестирования флагманского смартфона H…
iQOO Z11 получит батарею на 7050 мАч …
Компания iQOO раскрыла подробности о смартфоне iQOO Z11, который будет официально представлен 20 августа.…
Apple вновь попала под прицел регуляторов…
Система App Tracking Transparency появилась в iOS 14.5 и существенно изменила подход к отслеживанию польз…
Представлен бюджетный смартфон OPPO K14 Lite с АКБ на 7000 м…
Компания OPPO пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью K14 Lite, которая среди прочего получила…
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
Обзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 МпОбзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 Мп
Обзор Tecno CAMON 50. Доступный смартфон с IP69K/MIL-STD-810, AMOLED 144 Гц, 6500 мАч и камерой Sony LYT700CОбзор Tecno CAMON 50. Доступный смартфон с IP69K/MIL-STD-810, AMOLED 144 Гц, 6500 мАч и камерой Sony LYT700C
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor