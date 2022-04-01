Объявлена ​​дата запуска Realme Book Prime

Сегодня была объявлена официальная ​​дата запуска Realme Book Prime. Официальный сайт компании в Индии выложил большой баннер на главной странице с датой запуска Realme Book Prime, 7 апреля.

Хотя на баннере мало информации о спецификациях, но уже известно, что Realme Book Prime будет иметь процессор Intel 11-го поколения и дисплей с разрешением 2K. Realme Book Prime, скорее всего, будет оснащен 14-дюймовым ЖК-экраном с соотношением сторон 3:2 и разрешением экрана 2160 x 1440 пикселей. Он будет оснащен процессором Intel Core i5 11-го поколения в паре с графическим процессором iGPU Intel Xe. Ноутбук будет включать 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4, 512 ГБ SSD-накопителя PCIe и аккумулятор емкостью 54 Втч. Он будет поставляться с предустановленной ОС Windows 11. Ожидается, что realme Book Prime будет оснащен портом USB-C 3.2 Gen 2, портом USB-A 3.1 Gen 1, слотом для наушников 3,5 мм, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.
Раскрыта полная информация о ноутбуке Nokia PureBook Pro…
Раскрыта полная информация о ноутбуке Nokia PureBook ProNokia предоставила лицензию на использование своего бренда производителю новой линейки продуктов, на этот…
Представлен обновленный ноутбук Acer Predator Helios 300…
Представлен обновленный ноутбук Acer Predator Helios 300Acer представила игровой ноутбук Predator Helios 300. Acer заявляет, что это первый игровой ноутбук с дис…
Обзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой н…
Обзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой нВ центре внимания сегодня игровой ноутбук ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY, использующий связк…
Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 получил два экрана…
Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 получил два экранаКомпания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkBook Plus Gen 3, которая получила дополнител…
Анонсирован новый ноутбук Realme Book Enhanced Edition Air…
Анонсирован новый ноутбук Realme Book Enhanced Edition AirТолько что в Китае был анонсирован новы ноутбук Realme Book Enhanced Edition Air. Как следует из названия…
Chrome OS получит функцию адаптивной зарядки для продления с…
Chrome OS получит функцию адаптивной зарядки для продления сChrome OS получает встроенную функцию адаптивной зарядки, которая поможет пользователям Chromebook продли…
Обновленный ноутбук Dell XPS 15 оценен в $1450 …
Обновленный ноутбук Dell XPS 15 оценен в $1450 Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков обновленными моделями XPS 15 9520 и XPS 17 9720, которые по…
ASUS ROG Magic X теперь доступен для предварительного заказа…
ASUS ROG Magic X теперь доступен для предварительного заказаASUS ROG Magic X, новейший тонкий и легкий ноутбук компании 2-в-1, который вероятно, является самым мощны…
Обзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймовОбзор HAIER GG1700A. Доступный игровой ноутбук на 17 дюймов
Обзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800MОбзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800M
Обзор Lenovo Legion 5 Pro – Идеальный ноутбук для геймераОбзор Lenovo Legion 5 Pro – Идеальный ноутбук для геймера
Обзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского классаОбзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского класса
Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?Обзор Honor MagicBook 16. Идеальный лэптоп для работы?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor