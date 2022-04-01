Объявлена ​​дата запуска Realme Book Prime

Сегодня была объявлена официальная ​​дата запуска Realme Book Prime. Официальный сайт компании в Индии выложил большой баннер на главной странице с датой запуска Realme Book Prime, 7 апреля.

Хотя на баннере мало информации о спецификациях, но уже известно, что Realme Book Prime будет иметь процессор Intel 11-го поколения и дисплей с разрешением 2K. Realme Book Prime, скорее всего, будет оснащен 14-дюймовым ЖК-экраном с соотношением сторон 3:2 и разрешением экрана 2160 x 1440 пикселей. Он будет оснащен процессором Intel Core i5 11-го поколения в паре с графическим процессором iGPU Intel Xe. Ноутбук будет включать 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4, 512 ГБ SSD-накопителя PCIe и аккумулятор емкостью 54 Втч. Он будет поставляться с предустановленной ОС Windows 11. Ожидается, что realme Book Prime будет оснащен портом USB-C 3.2 Gen 2, портом USB-A 3.1 Gen 1, слотом для наушников 3,5 мм, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.