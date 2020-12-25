Объявлена ​​дата запуска наушников OnePlus Buds Z Steven Harrington Special Edition

OnePlus объявила дату запуска специального выпуска OnePlus Buds Z Steven Harrington Special Edition. Ограниченный вариант беспроводных наушников компании поступит в продажу 24 декабря 2020 года в Китае.

Новый вариант специального выпуска, созданный совместно с известным художником Стивеном Харрингтоном, по сути идентичен базовой модели.

Эта версия ограниченного выпуска поставляется с новой окраской по сравнению с однотонным дизайном стандартной модели. Глядя на эту стильную новую версию Buds Z, можно увидеть стилизованные граффити, а также художественные карикатуры и рисунки, которыми известен художник. Специальное издание наушников OnePlus Buds Z Стивена Харрингтона будет доступно для покупки по цене 55 долларов США.
Комментарии и отзывы OnePlus Buds Z Steven Harrington Special Edition
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