Объявлена российская цена Huawei Honor 9 Lite

Компания Huawei объявила о скором российском выходе полноэкранного смартфона Honor 9 Lite. Аппарат можно будет купить с 8 февраля по цене рекомендованной розничной цене 14 990 рублей. Напомним, что представленный в самом конце прошлого года смартфон получил 5,65-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основную и фронтальную двойные камеры с сенсорами на 13+2 Мп, фирменный чипсет Kirin 659, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 3000 мАч и предустановленную операционную систему Android 8.0 Oreo.