Объявлена российская цена фаблета HTC U12+

Стала известна российская цена флагмана HTC U12+ с мощной двойной камерой. Новинку оснастили 6-дюймовым экраном с разрешением 2880*1440 точек. «Сердцем» аппарата стал процессор Qualcomm 845 на восьми ядрах. Также сообщается, что устройство поддерживает систему виртуальной реальности, которую можно реализовать, если подключить к устройству шлем Vive Focus. Емкость аккумулятора равна 3500 мАч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. Приобрести гаджет можно в черном и синем цветовом исполнении по цене 59 990 рублей.