Объявлены характеристики смартфона Huawei Honor 10X

В сети появились характеристики нового смартфона компании Huawei Honor 10X. В телефоне будет установлен 7,09-дюймовый дисплей с разрешением Full HD + 2280 x 1080 пикселей. Устройство будет оснащено батареей емкостью 5000 мАч с функцией быстрой зарядки.

Производительность в играх и приложениях обеспечит мобильный процессор MediaTek Dimensity 800. Ожидается что, смартфон получит несколько конфигураций с разным объемом оперативной памяти и внутренней памяти. Основная камера получит 48 Мп датчик и селфи-камеру на 8 Мп. Компания Huawei официально представит смартфон Honor 10X 2 июля 2020 года.