Объявлены российские цены на смартфоны Huawei P20 и P20 Pro

2018-04-04, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei P20; [53]
Компания Huawei объявила российские цены на флагманские смартфоны P20 и P20 Pro, которые были представлены в Париже на прошлой неделе. Новинки станут доступны для покупки 14 апреля по рекомендованной розничной цене 44 990 рублей за Huawei P20 и 54 990 рублей за Huawei P20 Pro. Европейские цены флагманов составляют 649 евро и 899 евро, соответственно. В качестве бонуса за предзаказ пользователи получат часы Huawei Watch 2 Classic, рекомендованная розничная цена которых составляет 26 990 рублей.

Huawei P20 Pro оснастили 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2240:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, фирменным процессором Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, тройной основной камерой Leica на 40 Мп+8 Мп+20 Мп с апертурой от f/1.6 до f/2.4, фронтальной камерой на 24 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperCharge, сканером отпечатка пальцев в домашней кнопке, а также защитой от воды и пыли по стандарту IP67. Работает смартфон под управлением EMUI 8.1 на базе Android 8.1 Oreo. Размеры равны 155:73,9:7,8 мм, а вес – 180 граммам.

Стандартная модель Huawei P20 отличается 5,8-дюймовым LCD-дисплеем, двойной основной камерой Leica на 20+12 Мп, 4 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 3400 мАч и защитой от брызг. Габариты новинки составляют 149,1:70,8:7,65 мм, а вес – 165 граммов.

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