Обновлённой смартфон Motorola RAZR

Компания Motorola выпустила самый гибкий смартфон в своем арсенале под названием RAZR.Новый гаджет получит 6,2-дюймовый основной дисплей, выполненный по технологии OLED. Аппаратной основой новинки должен стать 8-ядерный чип среднего уровня Qualcomm Snapdragon 710, который может быть дополнен 4 или 6 Гбайт оперативной памяти и встроенным накопителем на 128 Гбайт.Цветовая гамма новинки серый и черный цвет. Сам гаджет будет небольшого размера,источником питания станет аккумуляторная батарея ёмкостью 2730 мАч.О стоимости новинки пока неизвестно.