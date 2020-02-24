Обновление FuntouchOS перенесли из-за коронавируса

FuntouchOS это фирменная оболочка компании ViVo на базе Android 10.

Компания Vivo собиралась приступить к бета-тестированию фирменной оболочке FuntouchOS. Но планы компании пришлось изменить из-за вспышки коронавируса.

В результате первая публичная бета-версия FuntouchOS 10 появится лишь в конце марта месяца 2020 года. Первыми фирменную оболочку FuntouchOS 10 получат смартфоны NEX 3, NEX 3 5G, NEX S, NEX Dual Display, X27 и X2 Pro.

Фирменная оболочка FuntouchOS 10 включает все основные нововведения операционной системы Android 10, но с измененным интерфейсом.