Обновление Google Fit улучшает время автономной работы на умных часах Wear OS

Отличная новость для тех, кто купил умные часы Wear OS, так как Google вносит новые улучшения в некоторые из них, что в конечном итоге приведет к снижению энергопотребления.

Последнее обновление Google Fit позволяет некоторым умным часам Wear OS использовать режим экономии энергии GPS. По сути, это означает, что умные часы будут намного эффективнее при работе с Google Fit. Тем не менее, экономия заряда батареи зависит от конкретной ситуации, но вы обязательно должны заметить улучшение срока службы батареи в большинстве ситуаций. Первое устройство, которое получит обновление Google Fit - это TicWatch Pro от Mobvoi. Google также обещает выпустить обновление для других умных часов Wear OS чуть позже.