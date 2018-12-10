Обновление Microsoft Whiteboard, добавлена совместимость с клавиатурой

Microsoft выпустила обещанное ранее обновление для приложения Whiteboard. Компания добавила 10 новых цветов и три толщины пера, что позволяет пользователям Whiteboard выражать себя более красочно и смело, чем когда-либо. Чтобы получить доступ к новым цветам и толщине, нажмите на перо, которое вы выбрали, чтобы открыть палитру.

Обновление добавляет настройку внешнего вида самой доски. Есть множество типов линии сеток, которые можно использовать вместе или по отдельности для настройки фона. Всего доступно восемь типов сетки и девять цветов фона, которые можно комбинировать по усмотрению пользователя.

Вы больше не ограничены сенсорным экраном, если хотите записать заметки на доске. Приложение теперь поддерживает ввод текста с помощью клавиатуры, поэтому пользователям будет намного проще работать с приложением. Изменения в настоящее время распространяются на приложения для Windows 10 и iOS, приложение для Android пока не доступно.