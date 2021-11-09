Обновление NVIDIA OptiX 7.4 вычисляет трассировку лучей еще быстрее

NVIDIA объявила о выпуске своего последнего обновления OptiX 7.4, оснащенного новой функцией, которая поддерживает параллельную компиляцию объектов OptixModule, содержащих несколько функций. NVIDIA OptiX Ray Tracing Engine - это масштабируемая и бесшовная структура, которая предлагает оптимальную производительность трассировки лучей на графических процессорах в последнем обновлении, предоставляет разработчикам возможность использовать новые методы компиляции и превосходное многоуровневое и временное шумоподавление для более быстрой обработки большего количества рабочих нагрузок трассировки лучей.

Новый размер полезной нагрузки обеспечивает большее разнообразие приложений, позволяющих использовать только регистры для передачи данных. Использование большего количества регистров увеличивает давление на регистры и может привести к утечке данных в память, поэтому новое увеличение полезной нагрузки NVIDIA OptiX 7.4 также включает новые функции API. Это поможет разработчикам оптимизировать использование полезной нагрузки. Новый API позволяет вам объявлять, как вы используете значения полезной нагрузки, чтобы у компилятора была возможность повторно использовать регистры, когда это возможно.