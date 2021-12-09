Обновление One UI 4 от Samsung буквально убивает Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip 3

Не так давно Samsung начала тестирование обновления One UI 4.0 для своих складных телефонов 2021 года и многие пользователи могут посчитать безрассудным, что Samsung потратила всего месяц на публичное бета-тестирование обновления. С другой стороны, One UI 4 готовился гораздо дольше, особенно за закрытыми дверями, поэтому Samsung, возможно, была уверена в стабильности основного обновления. Это, к сожалению, могло быть излишней самоуверенностью, поскольку One UI 4.0 для Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 приводит смартфон в практически нерабочее состояние. Южнокорейские форумы поддержки Samsung наводнены жалобами из-за того, что владельцы столь дорогих устройств оказались скованными свежим обновлением. Странно, что у столь крупной компании возможны такие проблемы.