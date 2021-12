Обновление One UI 4 от Samsung буквально убивает Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip 3

Samsung потратила много времени и ресурсов на тестирование и развертывание One UI 4 на своих флагманах 2021 года, что также принесет Android 12 на эти телефоны. Но, как говорится, спешка приводит к ужасным последствиям, и хотя Samsung улучшила свой процесс разработки, неудивительно, что производитель столкнулся с определённми проблемами, которые вызваны напрямую желанием побыстрее выпустить апдейт для своих смартфонов. К сожалению, владельцы Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip 3 сейчас переживают, вероятно, худший пример неработающего обновления от Samsung за долгое время, в результате чего некоторые затронутые устройства остаются практически непригодными для использования.

Не так давно Samsung начала тестирование обновления One UI 4.0 для своих складных телефонов 2021 года и многие пользователи могут посчитать безрассудным, что Samsung потратила всего месяц на публичное бета-тестирование обновления. С другой стороны, One UI 4 готовился гораздо дольше, особенно за закрытыми дверями, поэтому Samsung, возможно, была уверена в стабильности основного обновления. Это, к сожалению, могло быть излишней самоуверенностью, поскольку One UI 4.0 для Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 приводит смартфон в практически нерабочее состояние. Южнокорейские форумы поддержки Samsung наводнены жалобами из-за того, что владельцы столь дорогих устройств оказались скованными свежим обновлением. Странно, что у столь крупной компании возможны такие проблемы.