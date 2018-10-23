Обновление Samsung Galaxy Watch улучшает отслеживание сна

Последнее обновление для Samsung Galaxy Watch внес пару улучшений в функцию отслеживания сна. До сих пор smartwatch мог отслеживать только REM-сон, если он был настроен на постоянный мониторинг частоты сердечных сокращений, но новое обновление устраняет это требование.

Кроме того, теперь в Smartwatch имеется переключатель для записи сна REM, который позволяет пользователям включать или отключать эту функцию. Обновление позволит улучшить срок службы аккумулятора Samsung Galaxy Watch, так как вам не придется постоянно контролировать частоту сердечных сокращений, чтобы использовать отслеживание сна REM. Отслеживание сна REM будет включено по умолчанию после обновления, но вы можете отключить его, если захотите, теперь у него есть свой собственный переключатель.