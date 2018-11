Обновление T-Mobile LG V30 обновляет дисплей в режиме реального времени

Похоже, что LG V30 получает некоторые усовершенствования в режиме реального времени в последнем обновлении, но только если вы купили телефон у T-Mobile. Гаджет еще не обновил страницу поддержки телефона, но некоторые владельцы LG V30 уже получили обновление.

Обновление содержит октябрьский патч безопасности и некоторые изменения в функции Always on on. В принципе, после обновления вы сможете увидеть возможностей, такие как изменение цвета часов. Вы можете найти новые параметры в меню настроек Always-on, поэтому не забудьте поэкспериментировать с ними после обновления.