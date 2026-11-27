Обновление до Android 17 ломает Sony Xperia 1 VII

Флагманский смартфон Sony Xperia 1 VII снова оказался в центре скандала: едва пользователи оправились от прошлогоднего брака плат, из-за которого продажи смартфона замораживали на два месяца, как устройство настиг опасный программный баг. После выхода обновления до Android 17 часть владельцев столкнулась с бесконечной циклической перезагрузкой прямо во время установки системы. Для одних сбой заканчивается отменой процесса и возвратом на Android 16, а у других приводит к полному «окирпичиванию» флагмана. Хотя проблема носит не поголовный характер, сообществу энтузиастов уже удалось выяснить её абсурдную причину.

Как оказалось, фатальная ошибка настигает тех, кто использует сторонние клавиатуры и перезагружает смартфон нажатием на системное всплывающее уведомление. Чтобы безопасно накатить Android 17, пользователям советуют временно переключиться на стандартную клавиатуру Gboard либо вместо экранной кнопки просто перезапустить устройство вручную долгим нажатием клавиши питания. Почему эти повседневные действия ломают систему, остаётся загадкой, а сама Sony жалобы пока не комментирует.