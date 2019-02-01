Обновление клавиатуры Google Gboard добавляет еще 50 языков

В настоящее время клавиатурное приложение Gboard поддерживает более 500 языков, но последнее обновление выводит его на более высокий уровень. В новейшем обновлении Gboard было добавлено не менее 50 новых языков, некоторые из которых являются неясными диалектами, которыми пользуется лишь ограниченная часть населения.

Список добавленных языков выглядит так: Alur, Anaang (Нигерия), арабский (Алжир), Awadhi (транслитерация), Banyumasan, Bouyei, Brahui (арабский), Bulu-Bene (Камерун), Chimborazo Highland Kichwa, Дагааре, Дотьяли (Непал), Dungan, Восточная Франкония (Германия) ), Восточный Таманг (Непал), Гуджари (Пакистан), Гайанский Креольский, Хани, Хая (Танзания), Хмонг (Китай), Хму (Китай), Иу Миен, Каракалпак (Кириллица), Карай-а (Филиппины), Келантан- Паттани Малайский (арабский), Кирманджи (Турция), Кваньяма, Лампунг Апи (Индонезия), Лимбу, Маанян (Индонезия), Магахи (Индия), Маконде, Малайский, Латинский (Сингапур), Манадо Малайский (Индонезия), Мандинка, Муонг (Вьетнам), Муси (Индонезия), Нгаджу (Индонезия), Северный Молукканский малайский (Индонезия), Северный Хиндко, Ньямвези (Танзания), Рангпури (Деванагари), Силезский, Сонге (ДРК), Южный Хиндко, Южный Курд, Силхети, Латынь, Умбунду (Ангола), Урум, Влакс Романи (Румыния),и Юнбэй Чжуан (Китай).