Обновление улучшило экран смартфона Huawei P30

Компания Huawei выпустила обновление прошивки для смартфона Huawei P30, которое добавляет технологию DC Dimming для OLED-экрана. Пока апдейт доступен только в Китае, но в ближайшее время должен появиться и в других странах. Размер обновления составляет 400 МБ. Помимо DC Dimming, оно повышает скорость работы сканера отпечатков пальцев. Также была исправлена ошибка с отображением «аномальных» цветов.

Напомним, что Huawei P30 оснащается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и поддержкой HDR, топовым чипсетом Kirin 980, 32-Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3650 мАч с 22,5-ваттной быстрой зарядкой, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, тройной основной камерой с 40-Мп модулем с апертурой f/1.8, ультраширокоугольным на 16 Мп с апертурой f/2.2 и модулем телефото на 8 Мп с апертурой f/2.4 и 3-кратным оптическим зумом.