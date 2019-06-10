Обновление улучшило поворотную камеру ASUS Zenfone 6

Компания ASUS выпустила обновление 16.1210.1904.133 для флагманского смартфона Asus Zenfone 6, которое , в частности, улучшает работу поворотной сдвоенной камеры. Теперь ночной режим съемки Super Night Mode доступен и в сверхширокоугольной камере. Также сообщается об улучшенной стабильности работы поворотного механизма, анимации пользовательского интерфейса, качестве звука в наушниках и пр.

Напомним, что главной особенностью Zenfone 6 стала поворотная двойная камера, выполняющая роль как основной, так и фронтальной камеры. Новинка оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и максимальной яркостью 600 кд/кв.м, занимающим 92% площади передней панели, топовым процессором Snapdragon 855 с тактовой частотой 2,8 ГГц, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной камерой с главным датчиком Sony IMX586 на 48 Мп и вспомогательным 13 Мп модулем со сверхширокоугольной оптикой, а также аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт и обратной зарядкой на 10 Вт.