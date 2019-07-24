Обновление улучшило работу камеры в Redmi K20

Компания Xiaomi и её подразделение Redmi выпустили обновление для смартфона Redmi K20 под номером MIUI 10.3.6. Оно весит 471 МБ, и, помимо июньского патча безопасности ОС Android, имеет несколько существенных нововведений. Например, было улучшено качестве фото на всплывающую фронтальную камеру, исправлены ошибки с показом уведомлений и подсчетом длительности разговора по громкой связи, а также решена проблема с другим программным обеспечением, в результате которой дисплей мог отключиться.

Напомним, что Redmi K20 Pro оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080, яркостью 600 нит, поддержкой HDR и подсветкой без ШИМ, топовым чипсетом Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, выдвижной фронтальной камерой разрешением 20 Мп, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп (Sony IMX586), сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и телефото-модулем на 8 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт, а также подэкранным сканером отпечатков пальцев нового поколения. Модель Redmi K20 отличается платформой и зарядкой: Snapdragon 730 и 18 Вт, соответственно.