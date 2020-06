Обновление улучшило работу камеры в Samsung Galaxy A51

Компания Samsung выпустила обновление для своего бестселлера Galaxy A51, которое добавляет несколько новых функций камеры. Это Single Take, My Filters и Night Hyperlapse, которые ранее были доступны в прошивке One UI 2.1 только у более дорогих моделей Samsung. Пока обновление распространяется в Малайзии, но в скором времени оно доберется и до других регионов.

Напомним, что Samsung Galaxy A51 характеризуется фирменным процессором Exynos 9611, от 4 до 8 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ или 128 ГБ флэш-памяти, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 точек и подэкранным дактилоскопом, квадрокамерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 12 Мп, 5 Мп датчиком глубины сцены и 5 Мп макрокамерой, фронтальной камерой на 32 Мп, батареей на 4000 мАч и быстрой зарядкой мощностью 15 Вт.