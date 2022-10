Обновление увеличило яркость Nothing Phone 1

Создатели смартфона Nothing Phone 1 объявили о выпуске обновления Nothing OS 1.1.6, которое вносит важные исправления. Например, теперь во время просмотра HDR-контента максимальная яркость автоматически увеличивается. Отметим, что после выхода пользователи отметили, что фактическая яркость Nothing Phone 1 составила меньше 700 кд/м2, хотя в характеристиках было заявлено 1200 кд/м2. Насколько удалось повысить яркость, пока не сообщается. Также сообщается о более детализированной картинке во время записи видео, более корректном отображении заряда аккумулятора и общей оптимизации работы приложений.