Обновленная линейка Xperia 10

Основой Xperia 10 стал мобильный процессор Snapdragon 630, Xperia 10 Plus построен на базе Snapdragon 636. Оба гаджета работают под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. Смартфоны уже поступили в российскую розницу в тёмно-синем, чёрном корпусе. Также каждая из новинок будет представлена в эксклюзивном цвете: Xperia 10 — в розовом, Xperia 10 Plus — в золотом.Дисплеи новинок с соотношением сторон 21:9 получили разрешение Full HD+ и защитное покрытие Corning Gorilla Glass 5. Диагональ Xperia 10 составляет 6 дюймов, а Plus-версия получила 6,5-дюймовую матрицу. Фото возможности каждого из аппаратов представлены двойной основной камерой: 12+8 Мп (Xperia 10 Plus) и 13+5 Мп (Xperia 10). Оба смартфона способны делать видео и фото с эффектом боке и при поддержке электронной стабилизации SteadyShot. Камера Xperia 10 Plus дополнительно оснащена двукратным оптическим зумом.Стоимость смартфона составит 29999 тысяч рублей.