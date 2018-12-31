Обновленная версия смарт-часов LV Tambour Horizon

Компания Louis Vuitton представила обновленную версию смарт-часов LV Tambour Horizon.

Теперь они работают на чипсете Snapdragon Wear 3100. Дизайнер также оснастил устройство улучшенным экраном, который может похвастаться лучшим разрешением, чем предыдущая версия. Кроме того, модель поставляется с новым 24-часовым кольцом с индикатором дня и ночи на ободке.

В дополнение к обновлению своих смарт-часов и нового цвета Tambour Horizon, Louis Vuitton также добавила белый керамический корпус. Стоимость данных часов пока не известна.