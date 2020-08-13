Обновленные ноутбуки Acer Nitro 5 вышли в России

Компания Acer дала старт российским продажам обновленных ноутбуков Nitro 5: AN517-52, AN515-55 и AN515-44. Модели AN515-55 и AN515-44 получили 15,6-дюймовые IPS-экраны с разрешением Full HD, временем отклика 3 мс и частотой обновления до 144 Гц. AN517-52 досталась 17,3-дюймовая матрица. Базовые версии AN517-52 и AN515-55 получили процессор Intel Core i5-10300H, а топовые – Core i7-10750H. В случае с AN515-44 пользователь может выбрать конфигурацию с процессорами AMD Renoir вплоть до 8-ядерного чипа Ryzen 7 4800H.

Также отметим до 32 ГБ оперативной памяти DDR4, дискретный графический адаптер до NVIDIA GeForce RTX 2060, возможность установки до двух SSD-накопителей до 512 ГБ и жёсткого диска на 2 ТБ, обновленную систему охлаждения, сетевую карту Killer Ethernet E2600 и модуль Wi-Fi 6. Рекомендованная цена Acer Nitro 5 AN517-52, AN515-55 и AN515-44 стартует от 65 990, 64 990 и 59 990 рублей.

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