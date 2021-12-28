Обновленные ноутбуки MSI Stealth получат графику GeForce RTX 3080 Ti

В сети появились подробности об обновленной серии геймерских ноутбуков MSI Stealth, в которую войдут модели с диагональю 17 и 15 дюймов. Новинки получат чипы Intel Alder Lake-H вплоть до 14-ядерного 20-поточного Core i9-12900H, до 64 ГБ ОЗУ DDR5-4800, графических адаптеров GeForce RTX 30-й серии вплоть до GeForce RTX 3080 Ti с 16 ГБ памяти, несколькими экранами с разрешением 3840:2160 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, с разрешением 2560:1440 пикселей и частотой 240 Гц, с разрешением 1920:1080 пикселей и частотой обновления 360 Гц. Стоимость ноутбуков составит от 2800 до 4460 евро. Официальная презентация ноутбуков запланирована на 4 января в рамках выставке CES 2022.

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