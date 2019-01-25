Обновленные смарт-часы Tambour Horizon от Louis Vuitton

Louis Vuitton представил обновленную версию смарт-часов Tambour Horizon. Роскошные носимые технологии начинаются с их физической формы. Корпус Tambour Horizon керамический или стальной в зависимости от модели, а ремешок выполнен из натуральной кожи. Также есть версия украшенная драгоценными камнями.

Часы имеют круглый 1,2-дюймовый AMOLED экран разрешением 390×390 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 3100, 1 ГБ оперативной памяти, 8-гигабайтный накопитель, модуль NFC с поддержкой беспроводных платежей через сервис Google Pay, водонепроницаемость до 30 метров и аккумулятор на 300 мАч. Wear OS совместима с телефонами на iOS 9.3 и Android 4.4 или более поздней версии.

По какой цене будут продаваться эти часы, неизвестно, но вряд ли они дешевле первой модели, которая на момент запуска стоила от 2500 долларов.