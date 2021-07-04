Обновленный ASUS ZenBook 15 получит графику GeForce RTX 3050 Ti

Профильное издание MyLaptopGuide поделилось подробностями об обновленном ноутбуке ASUS ZenBook 15 (UM535QE), который еще не был представлен официально. Итак, лэптоп будет оснащен 15,6-дюймовым OLED-дисплеем Nano Edge с разрешением 3840:2160 пикселей, пиковой яркостью 440 кд/м2 и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, чипами AMD Ryzen 5000H вплоть до 8-ядерного AMD Ryzen 9 5900HX, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, NVMe-накопителем вместимостью 1 ТБ, дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti с 4 ГБ видеопамяти, аккумулятором ёмкостью 96 Втч, блоком питания на 150 Вт, интерфейсами USB Type-C и Type-A, разъемом HDMI и массой. Цена топовой версии составит 1983 доллара. Релиз ноутбука ожидается уже в следующем месяце.