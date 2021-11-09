Обновленный Huawei MateBook 14 оценен в 87 тысяч рублей

Компания Huawei поделилась подробностями российского релиза ноутбука MateBook 14, который был представлен в конце прошлого месяца. Итак, прием предварительных заказов стартует 11 ноября по цене в 87 тысяч рублей.

Новинка характеризуется 14-дюймовым дисплеем 2K FullView с поддержкой сенсорного ввода, разрешением 2160:1440 пикселей, соотношением сторон 3:2 и 100% охватом цветовой палитры sRGB, шестиядерным процессором AMD Ryzen 5 5500U c поддержкой многопоточности, 16 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, интерфейсами USB 3.2 Gen1, HDMI, USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъемом для наушников, алюминиевым корпусом толщиной 15,9 мм и массой 1,49 кг, системой охлаждения с двумя тепловыми трубками и двумя вентиляторами Shark Fin и батареей ёмкостью 56 Втч.