Обновленный Lenovo ThinkBook 14s Yoga на процессоре Intel Tiger Lake Core 11

Помимо ноутбука ThinkBook 13s Gen 2, компания Lenovo обновила линейку ноутбуков ThinkBook Yoga.

Встречайте новый ThinkBook 14s Yoga - это 14-дюймовый аппарат с сенсорным дисплеем и трансформируемым форм-фактором. Как и ThinkBook 13s Gen 2, ThinkBook 14s Yoga также оснащен процессорами Intel Tiger Lake Core 11-го поколения.

Новинка получила порт USB-C Thunderbolt 4 для поддержки новейших и самых быстрых периферийных устройств. ThinkBook 14s Yoga поставляется со стилусом под названием Smart Pen, который аккуратно встроен в сам ноутбук для удобства хранения и переноски. Yoga поступит в продажу где-то в ноябре 2020 года по цене от 879 долларов США.
Комментарии и отзывы Lenovo ThinkBook 14s Yoga
Обзоры:
Обзор ASUS ZenBook Duo UX481F. Двухдисплейный ноутбук с Intel gen10Обзор ASUS ZenBook Duo UX481F. Двухдисплейный ноутбук с Intel gen10
Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ARE05. Ноутбук для работы и учебы с Ryzen 3 4300UОбзор Lenovo IdeaPad 5 14ARE05. Ноутбук для работы и учебы с Ryzen 3 4300U
Лучший игровой ноутбук. Acer Nitro 5 AN515-54Лучший игровой ноутбук. Acer Nitro 5 AN515-54
Новости:
Компания MSI представила линейку ноутбуков Business & Productivity

Компания MSI представила линейку ноутбуков Business & Productivity, в которую вошли серии Summit, Prestig...
Гайд по выбору сумки для ноутбука

Довольно часто пользователи после покупки ноутбука задаются вопросом о том, как бы продлить жизнь своему ...
Выбираем сумку для ноутбука 17.3 дюймов

...
Обзор Philips 242B1. Монитор для офиса и дома с PowerSensor и SmartImageОбзор Philips 242B1. Монитор для офиса и дома с PowerSensor и SmartImage
Лучший графический планшет. HUION H640PЛучший графический планшет. HUION H640P
Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?
Обзор INTEGO VX-375DUAL. Двухканальный видеорегистраторОбзор INTEGO VX-375DUAL. Двухканальный видеорегистратор
Лучшая мышка для игр. Logitech G G102 Lighsync BlackЛучшая мышка для игр. Logitech G G102 Lighsync Black
Blackview BV6300 Pro не боится ничего...
Blackview BV6300 Pro не боится ничегоДостаточно часто пользователи спрашивают нас о защищенных смартфонах, которые могут позволить себе падени...
iPhone 12 Pro Max получит аккумулятор на...
iPhone 12 Pro Max получит аккумулятор наКорейские и китайские сертификаторы рассекретили информацию об аккумуляторной батарее с маркировкой A2389...
Динамичный шутер Second Extinction намеч...
Динамичный шутер Second Extinction намечПредставляем вам Second Extinction - динамичный командный шутер, действие которого происходит в постапока...
Apple анонсировала Apple Watch Series 6...
Apple анонсировала Apple Watch Series 6Компания Apple анонсировала Apple Watch Series 6. ...
Xiaomi продвигает обновление MIUI 12...
Xiaomi продвигает обновление MIUI 12Компания усердно продвигает обновление MIUI 12 для своих устройств. Уже сейчас значительная часть смартфо...
Гайд по выбору аксессуаров для Amazfit S...
Гайд по выбору аксессуаров для Amazfit SПочему-то пользователи думают, что ...
SpaceX получил одобрение на тесты наземн...
SpaceX получил одобрение на тесты наземнШесть наземных станций которые получили одобрения от комиссии FCC, находятся в шести городах США, это Хит...
Как выбрать сумку для большого ноутбука...
Как выбрать сумку для большого ноутбукаДовольно часто пользователи спрашивают зачем ...
Лучшие кондиционеры. Roda RS-A09F/RU-A09...
Лучшие кондиционеры. Roda RS-A09F/RU-A09В преддверии летней жары пора задуматься о покупке хорошего климатического устройства, которое поможет сп...
Обзор In Win EAR065. Классический корпус...
Обзор In Win EAR065. Классический корпусСегодняшним героем нашего обзора стал корпус In Win EAR065 в самом распространенном типоразмере Midi-Towe...
Представлен корпус Fractal Design Meshif...
Представлен корпус Fractal Design MeshifКомпании Fractal Design и ASRock пополнили ассортимент корпусов моделью Meshify C TG Phantom Gaming Editi...
Acer представила игровые мониторы серии ...
Acer представила игровые мониторы серии Серия Nitro XZ2 включает в себя три монитора, 31,5-дюймовый Nitro XZ322QU, 27-дюймовый Nitro XZ272 и 23,6...
Обзор Canyon Nightfall. Наушники с виртуальным 7.1 звукомОбзор Canyon Nightfall. Наушники с виртуальным 7.1 звуком
Обзор Harper KBT-330. Беспроводная клавиатура для SMART TVОбзор Harper KBT-330. Беспроводная клавиатура для SMART TV
Обзор Hoover Lander (LA1200 019). Недорогой пылесос с моноциклономОбзор Hoover Lander (LA1200 019). Недорогой пылесос с моноциклоном
Обзор TrendVision ST-1. Ультрафиолетовый рециркулятор для дома и офисаОбзор TrendVision ST-1. Ультрафиолетовый рециркулятор для дома и офиса
Обзор SVEN RX-114. Недорогая мышка для дома и офисаОбзор SVEN RX-114. Недорогая мышка для дома и офиса
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor