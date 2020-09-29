Обновленный Lenovo ThinkBook 14s Yoga на процессоре Intel Tiger Lake Core 11

Помимо ноутбука ThinkBook 13s Gen 2, компания Lenovo обновила линейку ноутбуков ThinkBook Yoga.

Встречайте новый ThinkBook 14s Yoga - это 14-дюймовый аппарат с сенсорным дисплеем и трансформируемым форм-фактором. Как и ThinkBook 13s Gen 2, ThinkBook 14s Yoga также оснащен процессорами Intel Tiger Lake Core 11-го поколения.

Новинка получила порт USB-C Thunderbolt 4 для поддержки новейших и самых быстрых периферийных устройств. ThinkBook 14s Yoga поставляется со стилусом под названием Smart Pen, который аккуратно встроен в сам ноутбук для удобства хранения и переноски. Yoga поступит в продажу где-то в ноябре 2020 года по цене от 879 долларов США.