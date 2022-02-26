Обновленный ноутбук Acer Swift 5 оценен в $1500

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков обновленной моделью Swift 5, которая выделяется в первую очередь своей компактностью (толщина 15 мм) и легкостью (масса 1,2 кг). Новинка также характеризуется чипами Intel Alder Lake вплоть до 12-ядерных процессоров, 16 ГБ оперативной памяти в топовом варианте, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 вместимостью до 2 ТБ, экраном с разрешением 2560:1600 пикселей и защитным стеклом Gorilla Glass с ионами серебра, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6E, камерой с возможностью передачи видео в разрешении Full HD, временем автономной работы до 10 часов, двумя разъемами Thenderbolt 4, двумя портами USB-C 3.2 и одним интерфейсом HDMI 2.1. Ноутбук станет доступен для покупки в марте по цене от 1500 долларов в США и от 1800 евро в Европе.

Комментарии и отзывы Acer Swift 5
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