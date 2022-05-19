Обновленный ноутбук HP Envy x360 13 оценен в $900

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров обновленной моделью HP Envy x360 13, одной из особенностей которой стала 5-Мп камера с инфракрасной подсветкой HP True Vision, возможностью автоматического кадрирования, функциями ИИ для улучшения картинки и динамической подстройкой громкости микрофона.

Новинка также характеризуется IPS-экраном с разрешением Full HD и возможностью вращения на 360 градусов, интерфейсом Thunderbolt 4 (USB Type-C), двумя разъемами USB 3.2 Gen 2 Type-A, слотом для карт microSD, 3,5-мм гнездом, АКБ на 66,5 Втч, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, 65-Вт зарядкой, комплектным электронным пером, массой 1,34 кг, процессором Intel Core i5-1230U, 8 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем на 512 ГБ в базовой версии, которая оценена в 900 долларов. Также сообщается о варианте с OLED-дисплеем, 16 ГБ оперативной памяти и SSD вместимостью 1 ТБ.