Обновленный ноутбук HP Spectre 15 x360 получил 6-ядерный CPU

Компания HP представила обновленный ноутбук-трансформер Spectre 15 x360, который довольно сильно отличается от представленного в начале года предшественника. Новинку оснастили 6-ядерным процессором CPU Core i7-8750H и дискретной графикой GeForce GTX 1050 Ti Max-Q, которые пришли на смену Core i7-8705G и Radeon RX Vega M GL (Kaby Lake-G). При этом в базовой модели используется 4-ядерный Core i7-8565U (1,8-4,6 ГГц) вместо Core i7-8550U и Nvidia GeForce MX150.

Также отметим уменьшенные рамки, клавиши включения и порт USB-C, переехавшие на углы устройства, улучшенную систему охлаждения, 4К-дисплей в топовой версии, 16 ГБ оперативной памяти, интерфейсы Thunderbolt 3 и HDMI 2.0, а также аккумулятор емкостью 84 Втч. Размеры нового HP Spectre x360 15 равны 361,2:250:19,3 мм, а масса – 2,17 кг. Продажи ноутбука стартуют в декабре по цене от 1390 долларов.